Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

Жителей Ленобласти предупредили о гололедице
На дорогах города возможна гололедица. Фото: https://pixabay.com

В пятницу, 17 декабря, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов выпадет небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -4…+1 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть внимательнее и соблюдать дистанцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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