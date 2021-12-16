Неизвестный «заминировал» метро в Петербурге

В среду, 15 декабря, на электронную почту ЦУКС МЧС России по Петербургу пришло письмо о минировании станций петербургского метро.

Как стало известно gazeta.spb.ru, с электронного адреса: shamil.basaev666666@protonmail.com поступило сообщение с текстом: «Мы заминировали все школы, университеты, торговые центры, мэрию, правительство, метро, вокзалы Казани. Мы требуем освободить Ильназа Галявиева. В случае невыполнения наших требований все заминированные нами здания будут взорваны. В том числе будут взорваны все станции метро в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре».

Силовики осмотрели 72 станций метрополитена. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 44 школы.