Неизвестный «заминировал» метро в Петербурге

Неизвестный «заминировал» метро в Петербурге
Угроза оказалась ложной. Фото: unsplash

В среду, 15 декабря, на электронную почту ЦУКС МЧС России по Петербургу пришло письмо о минировании станций петербургского метро.

Как стало известно gazeta.spb.ru, с электронного адреса: shamil.basaev666666@protonmail.com поступило сообщение с текстом: «Мы заминировали все школы, университеты, торговые центры, мэрию, правительство, метро, вокзалы Казани. Мы требуем освободить Ильназа Галявиева. В случае невыполнения наших требований все заминированные нами здания будут взорваны. В том числе будут взорваны все станции метро в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре».

Силовики осмотрели 72 станций метрополитена. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге снова «заминировали» 44 школы.

лжезаминирование ложный вызов метро


 

Новости партнеров
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный «заминировал» метро в Петербурге
Пожилой петербуржец лишился более 4 миллионов после разговора с брокером
В квартире на Маршала Блюхера нашли труп женщины с ножевым ранением
Прокуратура организовала проверку после падении лепнины на полицейских
Автомобилист насмерть сбил пешехода на съезде с КАД на Косыгина
Выявлены два неожиданных симптома штамма «Омикрон»
Каршеринг протаранил ограждение на Комендантском проспекте
Премьер Финляндии: участники саммита ЕС не обсуждали «Северный поток — ...