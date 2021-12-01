В Петербурге снова «заминировали» 44 школы

В Петербурге полиция накануне проверила информацию о готовящих взрывах в 44 школах Василеостровского и Московского районов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сперва анонимные злоумышленники заминировали школу на Васильевском острове. На электронную почту ФСБ поступило сообщение о бомбе в средней школе №27, расположенной на 10-й линии В.О., дом 1.

Полицейские осмотрели два корпуса школы и выяснили, что информация была ложной. Для проверки из учебного заведения эвакуировали 422 человека.

Следующая угроза минирования пришла на почту ФСБ в девять часов вечера. Аноним пообещал взорвать все школы Московского района. Стражам порядка пришлось проверить 43 школы, но никаких подозрительных предметов там не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция искала бомбы в аквапарках Петербурга.