Полиция искала бомбы в аквапарках Петербурга

Анонимные злоумышленники заставили сотрудников полиции искать подозрительные предметы в аквапарках «Родео Драйв» и «ПитерЛэнд».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне на электронную почту ТК «Родео Драйв» пришло анонимное сообщение о том, что их аквапарк и аквапарк «ПитерЛэнд» заминированы.

Полицейские осмотрели аквапарки и прилегающую к торговым центрам территорию, но никаких следов взрывчатки там не нашли. Эвакуацию решили не проводить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, задавивший женщину на машине жены, может отправиться в колонию на 12 лет. Гражданин сдавал «задом» во дворе и не заметил вышедшую на дорогу женщина. Мужчина сбил её и уехал с места ДТП.