Полиция искала бомбы в аквапарках Петербурга

Полиция искала бомбы в аквапарках Петербурга
Полицейские осмотрели аквапарки. Фото: Питерлэнд

Анонимные злоумышленники заставили сотрудников полиции искать подозрительные предметы в аквапарках «Родео Драйв» и «ПитерЛэнд».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне на электронную почту ТК «Родео Драйв» пришло анонимное сообщение о том, что их аквапарк и аквапарк «ПитерЛэнд» заминированы.

Полицейские осмотрели аквапарки и прилегающую к торговым центрам территорию, но никаких следов взрывчатки там не нашли. Эвакуацию решили не проводить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, задавивший женщину на машине жены, может отправиться в колонию на 12 лет. Гражданин сдавал «задом» во дворе и не заметил вышедшую на дорогу женщина. Мужчина сбил её и уехал с места ДТП.

аквапарк лжеминирование новости СПб угроза минирования


 

Новости партнеров
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция искала бомбы в аквапарках Петербурга
На Пулковском шоссе завершился дорожный ремонт
Врач из ЮАР рассказал о симптомах омикрон-штамма коронавируса
Пробка из-за снега на Московском шоссе держится больше суток
ВЦИОМ: половина россиян негативно отнеслись к идее отказу от наличных
Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках утром 1 декабря
Профессор РАН рассказал, как переубедить антипрививочников
На шахте «Листвяжная» в Кузбассе стабилизировали газовую атмосферу