Елочные базары в Петербурге откроются 20 декабря

Купить елку можно будет в 82 точках.

В Санкт-Петербурге с 20 декабря открываются елочные базары. Лесную красавицу к Новому году можно будет приобрести на 82 точках. Базары откроются во всех районах города. Об этом рассказали в Смольном.

В 2021 году заключили 14 договоров с продавцами елок. Они арендовали участки под торговлю деревьями на пять зимних сезонов. Власти отмечают, что торговать елками можно на частных участках. Также купить елку можно будет на новогодних ярмарках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что елка на Дворцовой будет одета в 5 тысяч метров гирлянд. По словам Чистякова, украшать новогоднюю красавицу будут в несколько этапов. Как и в прошлом году главной темой остается ретро-стиль. В общей сложности на украшение уйдет 5 000 метров гирлянд, 300 игрушек и флажки.