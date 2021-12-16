Иностранцы возмутились из-за требования сдавать анализы на сифилис, проказу и ковид

Закон, вступающий в силу 1 марта 2022 года, вызвал непонимание у иностранцев в России.

Иностранцы, проживающие и работающие в России, с 1 марта 2022 года должны будут раз в три месяца проходить медицинские осмотры для выявления ряда опасных заболеваний – в том числе коронавируса. Против инициативы выступило Петербургское отделение Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), всего к обращению присоединилось десять иностранных объединений. Об этом пишет АБН.

В письме сказано, что у закона есть сразу несколько негативных последствий. Он вызвал волну непонимания и возмущения среди иностранных руководителей высшего и среднего звена. Принуждение к регулярной сдаче анализов снизит желание иностранцев инвестировать в российский бизнес, уверены специалисты.

Эксперты предложили сделать возможным получения разрешения на временное проживание и ВНЖ при однократном прохождении медосвидетельствования.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач-инфекционист объяснил, какие анализы нужно сдать после перенесенного COVID-19.