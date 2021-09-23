Врач-инфекционист объяснил, какие анализы нужно сдать после перенесенного COVID-19

Врач-инфекционист объяснил, какие анализы нужно сдать после перенесенного COVID-19
Врач посоветовал сдать анализы через четыре-шесть недель после появления первых признаков инфекции. Фото: unsplash

Врач-инфекционист Андрей Поздняков посоветовал переболевшим коронавирусной инфекцией сдать анализы через месяц-полтора после начала заболевания, если недомогание затянулось.

Специалист заявил в беседе с «Известиями», что после перенесенного коронавируса у пациентов зачастую появляются осложнения, например, образование тромбов.

Чтобы не допустить негативных последствий ковида, врач посоветовал сдать анализы через четыре-шесть недель после появления первых признаков инфекции, если состояние не улучшается или добавились новые симптомы.

После COVID-19 инфекционист посоветовал сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови на АСТ, АЛТ, ГГТ, С-реактивный белок, креатинин, мочевину, а также Д-димер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре.

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