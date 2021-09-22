Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре

Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре
Как отмечает врач, до четвертой волны пока далеко, сейчас продолжается третья. Фото: unsplash

Российский педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется во второй половине декабря. На сегодняшний день в стране продолжается третья волна пандемии.

Специалист заявил в эфире телеканала «Москва 24», что уровень заболеваемости коронавирусом в России пока нельзя назвать спокойным. По словам Тимакова, плато по заболеваемости в стране наступит в декабре — в середине или конце. «Вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», — подчеркнул инфекционист.

Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости особо не превысит показатели вспышки, зафиксированной минувшим летом. Как отмечает врач, до четвертой волны пока далеко, сейчас продолжается третья.

Также он предположил, что следующий сезонный всплеск заболеваемости можно ожидать весной. Однако, по его словам, он не даст нагрузки для системы здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России появился новый штамм коронавируса.

вспышка заболеваемости выход на плато заболеваемость коронавирусом третья волна коронавируса


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре
Триквел «Фантастических тварей» выйдет в кинотеатрах в апреле
В Пулково ночью 23 сентября задержали два авиарейса
Перечислены самые популярные цвета автомобилей в России в 2021 году
Ученый из Петербурга рассказал, как отличить ОРВИ от гриппа
Сборная России по мини-футболу обыграла Вьетнам и вышла в четвертьфинал ЧМ
На КАД перед съездом на Пулковское шоссе полностью сгорела «Лада»
При землетрясении магнитудой 5,9 в Австралии обрушились десятки зданий