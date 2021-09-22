Врач допустил, что Россия достигнет плато по COVID-19 в декабре

Как отмечает врач, до четвертой волны пока далеко, сейчас продолжается третья. Фото: unsplash

Как отмечает врач, до четвертой волны пока далеко, сейчас продолжается третья. Фото: unsplash

Российский педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется во второй половине декабря. На сегодняшний день в стране продолжается третья волна пандемии.

Специалист заявил в эфире телеканала «Москва 24», что уровень заболеваемости коронавирусом в России пока нельзя назвать спокойным. По словам Тимакова, плато по заболеваемости в стране наступит в декабре — в середине или конце. «Вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», — подчеркнул инфекционист.

Тимаков добавил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости особо не превысит показатели вспышки, зафиксированной минувшим летом. Как отмечает врач, до четвертой волны пока далеко, сейчас продолжается третья.

Также он предположил, что следующий сезонный всплеск заболеваемости можно ожидать весной. Однако, по его словам, он не даст нагрузки для системы здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России появился новый штамм коронавируса.