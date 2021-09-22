В России появился новый штамм коронавируса

В России появился новый штамм коронавируса
Новый штамм сочетает в себе ключевые мутации бета- и дельта-вариантов коронавируса. Фото: unsplash

Нидерландские ученые обнаружили, что в России и Германии минувшим летом появился новый штамм коронавируса.

Как сообщается на bioRxiv, к началу августа было зарегистрировано 533 случая инфицирования новым штаммом, получившим название B.1.1.523. В большинстве случаев он обнаруживался в России и Германии, но заражения также выявляли в США и Австралии.

Исследователи из Маастрихтского университета изучили данные и пришли к выводу, что страной происхождения штамма была Россия, поскольку первый штамм был зафиксирован в Москве.

Ученые указывают, что новый штамм сочетает в себе ключевые мутации бета- и дельта-вариантов коронавируса. По мнению исследователей, этот штамм должен тщательно отслеживаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в НИИ гриппа завершили доклинические исследования вакцины от COVID-19.

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