В НИИ гриппа завершили доклинические исследования вакцины от COVID-19

Институт может приступить к клиническим испытаниям в конце этого или начале следующего года. Фото: unsplash

Институт может приступить к клиническим испытаниям в конце этого или начале следующего года. Фото: unsplash

Петербургские ученые из НИИ гриппа им. Смородинцева завершили доклинические исследования собственной вакцины от коронавируса.

Как сообщил директор института Дмитрий Лиознов, в ходе доклинических испытаний новый препарат от ковида показал свою безопасность и эффективность. В настоящее время учреждение готовит документы, чтобы начать уже клинические испытания вакцины.

По словам Лиознова, институт может приступить к клиническим испытаниям в конце этого или начале следующего года, ученые уже нашли добровольцев.

Новая антиковидная вакцина основана на ослабленном вирусе гриппа. Препарат сделан в форме спрея и будет вводиться интерназально, то есть впрыскиваться в нос.

Вакцина будет способна формировать общий иммунитет, а также иммунную защиту во входных воротах возбудителя – в носоглотке и ротоглотке.

«И в ответ на тот антиген, который мы вводим, будет формироваться и Т-клеточный и гуморальный иммунитет», – пояснил директор НИИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа.