Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа

Тем, кто пока не вакцинировался от ковида, рекомендуют в первую очередь привиться именно от этого вируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Тем, кто пока не вакцинировался от ковида, рекомендуют в первую очередь привиться именно от этого вируса. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и ковида стартовали в России. Об этом заявил глава Минздра Михаил Мурашко.

Он отметил, что исследования проходят у животных. Исходя из их результатов будут приниматься дальнейшие шаги. Мурашко обратил внимание на то, что пока рекомендуемый интервал между вакцинацией от ковида и гриппа месяц. Об этом сообщает Минздрав.

Тем, кто пока не вакцинировался от ковида, рекомендуют в первую очередь привиться именно от этого вируса, так как сегодня он наиболее опасен, отметил Мурашко.