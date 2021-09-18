Начались исследования одновременного введения вакцин от COVID-19 и гриппа

Доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и ковида стартовали в России. Об этом заявил глава Минздра Михаил Мурашко.
Он отметил, что исследования проходят у животных. Исходя из их результатов будут приниматься дальнейшие шаги. Мурашко обратил внимание на то, что пока рекомендуемый интервал между вакцинацией от ковида и гриппа месяц. Об этом сообщает Минздрав.
Тем, кто пока не вакцинировался от ковида, рекомендуют в первую очередь привиться именно от этого вируса, так как сегодня он наиболее опасен, отметил Мурашко.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Петербурга в пятницу, 17 сентября, прошла церемония вручения благодарностей и премий правительства победителям профессионального конкурса «Лучший врач и младший медицинский сотрудник года».