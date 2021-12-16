В Петербурге оштрафовали на полмиллиона завод, загрязняющий Каменку

В Петербурге оштрафовали на полмиллиона завод, загрязняющий Каменку
Водоем вновь загрязнили. Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию

В реку в очередной раз угодила цементно-песчаная смесь.

В Санкт-Петербурге строго наказали завод-рецидивист за загрязнение реки Каменки. ООО «ПК ПрофБетон» признали виновным в попадании в водный объект цементно-песчаной смеси. Теперь компании нужно выплатить 550 тысяч рублей в виде штрафов. Об этом сообщили сегодня, 16 декабря, в пресс-службе Комитета по природопользованию.

Предприятие обвинили сразу по двум статьям. Сумма назначенных штрафов является максимально возможной. Дело в том, что компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В весенне-летний период текущего года бетонный завод-нарушитель был оштрафован на общую сумму 860 тысяч рублей.

Ранеe в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы самые загрязненные водоемы Петербурга и Ленобласти.

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