Петербуржец будет через суд доказывать, что завел семью не ради квартиры

У чиновников появились сомнения из-за поздно оформленной прописки матери.

Житель Санкт-Петербурга будет через суд доказывать, что, когда заводил семью, не пытался намеренно ухудшать жилищные условия.

Речь идет о семье, проживающей с двумя детьми в 30-метровой однушке. Петербуржцы мечтали получить новую квартиру от государства, но получили отказ из-за подозрений чиновников. В причине отказа указано, что мать мужчины слишком поздно оформила прописку.

Заседание запланировано на 3 февраля. Председатель жилищного комитета Олег Зотов заявил, что вопрос начнут решать еще до суда.

«Я поручил районной администрации незамедлительно созвать заседание жилищной комиссии. Конечно, необходимо срочно повторно рассмотреть вопрос о постановке этой семьи на учёт с учётом позиции прокуратуры. Взял этот вопрос на личный контроль»,

— написал чиновник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Иван Ургант унаследует 100-метровую квартиру умершей бабушки — актрисы Нины Ургант.