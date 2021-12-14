Иван Ургант унаследует 100-метровую квартиру умершей бабушки

Иван Ургант унаследует 100-метровую квартиру умершей бабушки
Нина Ургант умерла. Фото: скриншот фильма "Белорусский вокзал"

Недвижимость изначально была оформлена на телеведущего.

Телеведущий Иван Ургант станет владельцем квартиры, в которой жида актриса Нина Ургант. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Источники сообщают, что 100-метров квартира изначально была оформлена на известного внука. У Нины Ургант было две квартиры, одну из которых она получила от городских властей. Позже артистка отказалась от жилплощади и переехала в четырехкомнатную квартиру на пересечении Крюкова канала и набережной реки Мойки. Квартиру звезде купил Иван Ургант.

Неизвестна цена квартиры. В СМИ предполагают, что ее стоимость может достигать 114 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Северной столице прошло прощание с актрисой Ниной Ургант. Проститься пришло множество людей, среди которых коллеги актрисы по театральному цеху, известные деятели искусств и руководители города.

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