В Северной столице прошло прощание с актрисой Ниной Ургант

В Северной столице прошло прощание с актрисой Ниной Ургант
В Северной столице прошло прощание с актрисой Ниной Ургант. Фото: скриншот фильма "Белорусский вокзал"

В Александринском театре 8 декабря прошло прощание с актрисой театра и кино Ниной Ургант. Проститься пришло множество людей, среди которых коллеги актрисы по театральному цеху, известные деятели искусств и руководители города.

Гражданская панихида прошла в месте, которому Ургант посвятила более полувека. На церемонии прощания были зачитаны телеграммы со словами соболезнования от Президента России Владимира Путина, Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Каждый отметил, что Нина Ургант была всенародно любимой артисткой, которая принадлежала к поколению, пережившему войну. Песня актрисы «Десятый наш десантный батальон» в известном фильме «Белорусский вокзал» трогает до глубины души.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в кино актриса приобрела популярность по ролям в таких картинах «Укротительница тигров», «Волшебная сила», «Белорусский вокзал», «Осторожно, бабушка», «Я родом из детства».

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