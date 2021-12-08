В Александринском театре проходит прощание с Ниной Ургант

Санкт-Петербург в среду, 8 декабря, прощается с актрисой театра и кино Ниной Ургант, которая скончалась 3 декабря в возрасте в возрасте 92 лет.

Панихида по случаю прощания с Ниной Ургант проходит в Александринском театре, где артистка прослужила более 30 лет. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Актриса окончила Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Наиболее известна Ургант по ролям Раневской в пьесе «Вишневый сад», Гертруды в «Гамлете», Лушки в произведении «Поднятая целина». В обще сложности на сцене она сыграла около 50 персонажей.

В кино актриса приобрела популярность по ярким ролям в таких картинах как «Укротительница тигров», «Волшебная сила», «Белорусский вокзал», «Красавец-мужчина», «Осторожно, бабушка», «Я родом из детства». В 2008 году Ургант сыграла свою последнюю кинороль в фильме «Азиат».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Нина Ургант первую большую роль получила в в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина «Вступление», где она сыграла мать главного героя Володи Якубовского.