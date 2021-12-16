В Петербурге наркозакладчики ранили полицейского и сбежали

В Петербурге наркозакладчики ранили полицейского и сбежали
Полицейские ищут злоумышленников. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мужчину и женщину пытались задержать, но не вышло.

В Санкт-Петербурге разыскивают двух предполагаемых распространителей наркотиков. Мужчине и женщине удалось скрыться от полицейских, так как они ранили одного из них и скрылись. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на кладбище в Сестрорецке. Полицейские обратили внимание на подозрительную парочку – они предположили, что перед ними закладчики. При задержании мужчина и женщина оказали сопротивление, пустив слезоточивый газ и ранив одного из полицейских ножом в руку.

После этого злоумышленники скрылись на легковушке. » При осмотре места происшествия был обнаружен пакет весом около 250 граммов, предположительно, с синтетическим наркотическим средством», — сказано в сообщении.

Пострадавшему полицейскому уже оказали помощь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аноним сдал петербуржца с улицы Маяковского, хранившего 280 г наркотика.

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