Эксперт рассказал о кадровом дефиците в IT-индустрии

В одной из самых высокооплачиваемых сфер наблюдается кадровый дефицит. Это связано в том числе с пандемией.

Эксперт рассказал об обострившемся в последнее время кадровом дефиците в IT-индустрии. Специалистов не хватает из-за стремительного развития технологий и недостатка практики при обучении. Представители вузов и специализирующейся на цифровой безопасности компании рассказали о курсе для студентов профильных вузов, занимающихся подготовкой молодых специалистов.

Компания «Газинформсервис», которая занимается созданием систем обеспечения информационной безопасности, совместно с Уральским федеральным университетом создали курс для студентов профильных вузов, в рамках которого они смогут получить необходимые знания, которые потребуются при трудоустройстве.

С января этот курс будет запущен в петербургском Политехническом Университете. Представители IT-компании и учебных заведений обсудили проблемы на рынке труда, а также рассказали, об уже действующих способах их решения.

Рост рынка и дефицит кадров в IT

Денис Рожков, руководитель разработки системы управления базами данных (СУБД) Jatoba рассказал, что компания «Газинформсервис» в течение нескольких лет сотрудничает с вузами Петербурга и других регионов в контексте подготовки студентов в направлениях информационных технологий и кибербезопасности. Взаимодействие происходит как методически, так и в подготовке авторских курсов. Преподаватели вузов участвуют в создании коммерческих продуктов компании, добавил спикер.

«Однако проблематика дефицита кадров на рынке IT и кибербезопасности актуальна не первый год, в пандемию их нехватка обострилась. Коммерческие организации и государственные структуры сегодня все больше задумываются о том, как обезопасить свои инфраструктуры»,

– отметил Денис Рожков.

Отрасль подготовки кадров в сфере кибербезопасности не успевает за спросом, который возрос на фоне массового перехода предприятий в онлайн.

Подготовка специалистов по управлению базами данных

Чтобы обеспечить подготовку необходимого рынку числа сотрудников, «Газинформсервис», разработавший СУБД Jatoba, совместно с УРФУ создали курс, ключевой целью которого стала подготовка специалистов, недостаток которых существенно заметен в отраслях IT и ИБ.

«В рамках курса мы создали 12 лекций и практических занятий, которые обеспечивают базовые знания в области безопасности и ее обеспечения в определенных программных структурах. – рассказал Денис Рожков. – Полученные знания будут полезны как разработчикам, так и администраторам баз данных».

По словам Дениса Рожкова, молодым специалистам не хватает практических занятий. Поэтому компания «Газинформсервис» привлекает студентов на летнюю практику, где они сталкиваются с теми задачами, которые ждут их при будущем трудоустройстве.

Взаимодействие вузов с IT-компаниями

Илья Обабков, директор Института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ, заведующий кафедрой интеллектуальных информационных технологий сообщил, что на базе вуза ведется ряд курсов, подобным программе по «Администрированию СУБД». Большинство из них предполагают обретение студентами конкретных инструментов, необходимых для предстоящей работы.

«Можем дать конкретный инструмент на базе фундаментальных знаний, полученных ранее. Экспресс-курс «Газинформсервиса» мы используем как дополняющий курс по базам данных, – объяснил глава института. – Учебные программы обсуждаются и утверждаются специальной преподавательской комиссией, затем они запускается, преимущественно в онлайн-формате».

Павел Дробинцев, директор Высшей школы программной инженерии Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщил, что IT-индустрия – очень динамичная отрасль, и ее требования к квалификации сотрудников постоянно меняются. Поэтому для вузов особенно важна возможность взаимодействия с так называемыми промышленными партнерами при подготовке специалистов.

«Мы приглашаем специалистов в учебный процесс, проводим мероприятия для студентов, на которых они могут ознакомиться с потенциальным местом будущего трудоустройства, так и с технологическим спектром, который они будут использовать в работе, – рассказал представитель вуза. – Поэтому проект «Газинформсервиса» и внедрение курса в наш учебный процесс представляется нам своевременным шагом. Наши студенты с большой долей вероятности столкнутся с администрированием СУБД, поэтому мы стараемся как можно раньше погрузить их в эту тему, обеспечивая их последующую высокую востребованность на рынке труда».

IT-индустрия и кибербезопасность стали развиваться еще более высокими темпами на фоне пандемии. Спрос на специалистов по цифровой безопасности растет, растет и уровень их зарплат. Это затрудняет привлечение практиков к участию в образовательном процессе, добавил Павел Дробинцев. Поэтому сотрудничество с «Газинформсервисом» помогает оставаться вузам в конкурентном поле.