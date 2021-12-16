В аэропорту Пулково в четверг вечером задержали самолет

В аэропорту Пулково в четверг вечером задержали самолет
В Пулково вечером задерживают один внутренний рейс. Фото: Baltphoto

Сегодня, 16 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала в четверг вечером.

Так, задерживается рейс авиакомпании «S7» до Новосибирска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 22:45, однако время вылета сдвинули до 23:15.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что впетербургском аэропорту Пулково пресекли попытку иностранца незаконно пересечь границу России по паспорту своего брата-близнеца. Во время пограничного контроля выяснилось, что гражданин одной из бывших советских республик, которому закрыли въезд в Россию еще в 2019 году, пытается пройти по паспорту брата.

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