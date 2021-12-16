На Ропшинском шоссе полностью сгорел садовый дом

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь полностью охватил садовый дом.

Возгорание случилось в четверг, 16 декабря, по Ропшинскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:08. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на территории садоводства полностью сгорел одноэтажный, дощатый, размером 5х6 метров садовый дом.

В 21:35 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине огонь охватил целый дом.