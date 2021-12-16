На Ропшинском шоссе полностью сгорел садовый дом

На Ропшинском шоссе полностью сгорел садовый дом
Пожар на Ропшинском шоссе ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь полностью охватил садовый дом.

Возгорание случилось в четверг, 16 декабря, по Ропшинскому шоссе. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:08. К месту происшествия оперативно были направлены 10 спасателей на двух единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, на территории садоводства полностью сгорел одноэтажный, дощатый, размером 5х6 метров садовый дом.

В 21:35 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине огонь охватил целый дом.

новости СПб пожар садовый дом


 

Новости партнеров
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Ученые назвали семь привычек, пагубно влияющих на печень
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
«Она — ремесленник»: Вику Цыганову со скандалом выгнали из шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ропшинском шоссе полностью сгорел садовый дом
В Петербурге вакцинировались более 2,5 млн жителей
В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций
В аэропорту Пулково в четверг вечером задержали самолет
На Россию идут 35-градусные морозы
На Кантемировской улице пламя охватило автомобиль
Самолёту из Петербурга пришлось экстренно сесть в Нижнем Новгороде
Омикрон-штамм скоро станет доминирующим в США