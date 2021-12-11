В Пушкине огонь охватил целый дом

Неясно по какой причине загорелся дом. Фото: pixabay

Неясно по какой причине загорелся дом. Фото: pixabay

С огнем боролись десять спасателей в течение часа.

В Пушкинском районе Петербурга пожар случился в доме. В экстренные службы в пятницу ночью, 10 декабря, в 23:59, поступило сообщение о возгорании по Лесной линии, в доме №24. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, огонь полностью охватил жилище, размер которого был 10Х10 метров. Пострадавших в результате инцидента, кажется, нет.

С огнем боролись чуть меньше часа. В итоге потушить его удалось только к 00:56.

От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что крупный пожар в Калининском районе Петербурга локализовали. Мотоцентр полыхал на площади 500 «квадратов».