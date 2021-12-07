Пожар, охвативший 500 «квадратов» мотоцентра на Полюстровском, потушили

Крупный пожар в Калининском районе Петербурга локализовали. Мотоцентр полыхал на площади 500 «квадратов».
Сигнал о возгорании на Полюстровском проспекте, 59/3а, поступил на пульт диспетчера в 04:06. На первом этаже гаража — мотоцентра происходило горение, площадью 500 квадратных метров. В 4:46 пожару был присвоен номер 1-Бис.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 05:50 пожар локализовали.
К ликвидации возгорания привлекли бригаду из 47 человек и 12 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших уточняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухкомнатная квартира на улице Трефолева горела больше часа ночью. В помещении обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники