Пожар, охвативший 500 «квадратов» мотоцентра на Полюстровском, потушили

Пожар, охвативший 500 &#171;квадратов&#187; мотоцентра на Полюстровском, потушили
Происходило горение в гараже-мотоцентре на Полюстровском проспекте. Фото: "Яедекс.Карты"

Крупный пожар в Калининском районе Петербурга локализовали. Мотоцентр полыхал на площади 500 «квадратов».

Сигнал о возгорании на Полюстровском проспекте, 59/3а, поступил на пульт диспетчера в 04:06. На первом этаже гаража — мотоцентра происходило горение, площадью 500 квадратных метров. В 4:46 пожару был присвоен номер 1-Бис.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 05:50 пожар локализовали.

К ликвидации возгорания привлекли бригаду из 47 человек и 12 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двухкомнатная квартира на улице Трефолева горела больше часа ночью. В помещении обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах спецтехники

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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