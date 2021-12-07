Пожар, охвативший 500 «квадратов» мотоцентра на Полюстровском, потушили

Происходило горение в гараже-мотоцентре на Полюстровском проспекте. Фото: "Яедекс.Карты"

Происходило горение в гараже-мотоцентре на Полюстровском проспекте. Фото: "Яедекс.Карты"

Крупный пожар в Калининском районе Петербурга локализовали. Мотоцентр полыхал на площади 500 «квадратов».

Сигнал о возгорании на Полюстровском проспекте, 59/3а, поступил на пульт диспетчера в 04:06. На первом этаже гаража — мотоцентра происходило горение, площадью 500 квадратных метров. В 4:46 пожару был присвоен номер 1-Бис.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в 05:50 пожар локализовали.

К ликвидации возгорания привлекли бригаду из 47 человек и 12 единиц спецтехники. Сведения о пострадавших уточняются.

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