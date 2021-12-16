«Мистера Бига» две женщины обвинили в сексуальном насилии

&#171;Мистера Бига&#187; две женщины обвинили в сексуальном насилии
Криса Нота обвинили в изнасиловании. Фото: скриншот Instagram

Сам актер Крис Нот отвергает эти обвинения.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, две женщины, чьи имена не рассекречиваются, обвинили в сексуальном насилии актера, исполнившего роль мистера Бига в американском сериале «Секс в большом городе».

По отдельности в издания пришли письма. Согласно ним, со стороны Криса Нота было сексуальное насилие над двумя женщинами.

Одна из написавших заявила, что ее обесчестили в 2015 году в квартире актера. В жилище знаменитости пара оказалась после ужина.

По словам другой обратившейся, над ней надругались в 2004 году, ей тогда было 22 года. Якобы Крис Нот изнасиловал ее в квартире в Западном Голливуде. 17 лет назад гражданка не стала обращаться к правоохранителям, потому как боялась, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими звездами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшая участница группы «Ранетки» обвинила продюсера в домогательствах.

домогательства Крис Нот секс в большом городе


 

Новости партнеров
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по
Озвучено мнение нового канцлера ФРГ по "Северному потоку – 2"
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Мистера Бига» две женщины обвинили в сексуальном насилии
На Ропшинском шоссе полностью сгорел садовый дом
В Петербурге вакцинировались более 2,5 млн жителей
В Швейцарии состоялась жеребьевка Лиги наций
В аэропорту Пулково в четверг вечером задержали самолет
На Россию идут 35-градусные морозы
На Кантемировской улице пламя охватило автомобиль
Самолёту из Петербурга пришлось экстренно сесть в Нижнем Новгороде