«Мистера Бига» две женщины обвинили в сексуальном насилии

Сам актер Крис Нот отвергает эти обвинения.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, две женщины, чьи имена не рассекречиваются, обвинили в сексуальном насилии актера, исполнившего роль мистера Бига в американском сериале «Секс в большом городе».

По отдельности в издания пришли письма. Согласно ним, со стороны Криса Нота было сексуальное насилие над двумя женщинами.

Одна из написавших заявила, что ее обесчестили в 2015 году в квартире актера. В жилище знаменитости пара оказалась после ужина.

По словам другой обратившейся, над ней надругались в 2004 году, ей тогда было 22 года. Якобы Крис Нот изнасиловал ее в квартире в Западном Голливуде. 17 лет назад гражданка не стала обращаться к правоохранителям, потому как боялась, что ей не поверят и уволят из крупной фирмы, которая сотрудничала с Нотом и другими звездами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшая участница группы «Ранетки» обвинила продюсера в домогательствах.