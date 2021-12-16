Программа комплексного развития территории «Горская» была презентована президенту Путину

16 декабря на Новом Арбате, в доме №36 прошло заседание наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

На нем обсуждалось качество жизни регионов и реализация Национальной социальной инициативы. Кроме этого, рассматривались два крупных Петербургских инвестиционных проекта компании Мегалайн. Один из таких проектов представляет собой план развития бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская».

В настоящий момент данная местность является собственностью Петербурга, при этом, она никак не используется и находится в заброшенном состоянии.

Так, Мегалайн хочет на местности, площадь которой более 110 га, создать высокотехнологичное, деловое и общественное пространство. Катализаторами роста станут такие направления как IT—деревня, современные промышленно-складские объекты формата Light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, а также культурный кластер.

На территории постоят общественные пространства, Музей дамбы со смотровой площадкой, благоустроенные набережные, велодорожки и иная инфраструктура для комфортной городской среды.

У инвестора есть несколько вариантов, как можно обустроить территории. Каждый инфраструктурных объектов предполагает финансово-экономическую модель, которая будет рассказывать об эффективности при реализации проекта как для федерального, так и для регионального бюджета.

Проект предусматривает 14,5 тысяч рабочих мест для петербуржцев, а также 31,6 млрд рублей налоговых поступлений в течение 15 лет.

«Мегалайн» возьмёт на себя в финансовом плане освоение Территории, а также производство транспортной и инженерной инфраструктуры. Общий объем инвестиций составит более 60 млрд. руб.

Чтобы выбрать лучшие международные и отечественные практики развития территории, Мегалайн запустил архитектурный конкурс.

Представитель компании «Мегалайн» пригласила главу России Владимира Путина на оглашение победителя конкурса, которое пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума в 2022 году, а также обратилась к лидеру РФ с просьбой поддержать реализацию проекта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит кредит на 24,5 млрд на развитие транспортных проектов.