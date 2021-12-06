Петербург получит кредит на 24,5 млрд на развитие транспортных проектов

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Петербурга на финансирование транспортных проектов в 2022-2023 годах с использованием бюджетного кредита на общую сумму 24,15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Среди проектов, на которые выделяются деньги, развязка Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, подключение ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, а также обновление подвижного состава «Горэлектротранса».

Кроме того, направлена заявка на финансирование проектов по приобретению 200 газобаллонных автобусов и 200 электробусов для компании «Пассажироавтотранс» на общую сумму 16,24 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга подали заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 27,5 млрд рублей. Город рассчитывает получить федеральные средства на крупные инфраструктурные проекты.