Петербург подал заявку на инфраструктурный кредит в размере 27,5 миллиардов

Заявка будет рассмотрена президиумом правительственной комиссии по региональному развитию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Заявка будет рассмотрена президиумом правительственной комиссии по региональному развитию. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Власти Петербурга подали заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 27,5 млрд рублей. Город рассчитывает получить федеральные средства на крупные инфраструктурные проекты.

Администрация включила в заявку строительство Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной линий метро, развитие жилого квартала в Каменке, закупку электробусов и автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета финансов города, это второй этап отбора заявок. Они будут рассмотрены до 1 ноября 2021-го года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доходы бюджета Петербурга будут увеличены на 151 миллиард рублей.