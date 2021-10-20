Доходы бюджета Петербурга будут увеличены на 151 миллиард рублей

Доходы городского бюджета в текущем году будут увеличены на 151 млрд рублей.

Об этом стало известно в среду, 20 октября. На прошлой неделе ЗакСобрание Петербурга одобрило в первом чтении внесенный губернатором Александром Бегловым проект Закона о корректировке городского бюджета на текущий год. По внесенным градоначальником изменениям доходы бюджета должны были увеличиться почти на 131 млрд рублей.

Как сообщили в Смольном, сегодня губернатором была внесена поправка, согласно которой доходы должны увеличиться еще на 20,6 млрд рублей, расходы – на 20,8 млрд рублей, дефицит – на 0,2 млрд рублей.

Так, с учетом всех изменений городской бюджет на текущий год будет иметь доходы на уровне 803,1 млрд рублей, расходы составят 806,9 млрд рублей, а дефицит — 3,8 млрд рублей.

По словам Беглова, рост производства в ряде отраслей позволяют существенно увеличить доходы и свести к минимуму дефицит бюджета. Это дает возможность направить дополнительные средства на развитие города.

Резервный фонд Правительства Северной столицы предложено увеличить на 7 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13 октября петербургский ЗакС утвердил проект городского бюджета на 2022 год