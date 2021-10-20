Доходы бюджета Петербурга будут увеличены на 151 миллиард рублей

Доходы бюджета Петербурга будут увеличены на 151 миллиард рублей
Губернатором внесена поправка в корректировку бюджета 2021 года. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Доходы городского бюджета в текущем году будут увеличены на 151 млрд рублей.

Об этом стало известно в среду, 20 октября. На прошлой неделе ЗакСобрание Петербурга одобрило в первом чтении внесенный губернатором Александром Бегловым проект Закона о корректировке городского бюджета на текущий год. По внесенным градоначальником изменениям доходы бюджета должны были увеличиться почти на 131 млрд рублей.

Как сообщили в Смольном, сегодня губернатором была внесена поправка, согласно которой доходы должны увеличиться еще на 20,6 млрд рублей, расходы – на 20,8 млрд рублей, дефицит – на 0,2 млрд рублей.

Так, с учетом всех изменений городской бюджет на текущий год будет иметь доходы на уровне 803,1 млрд рублей, расходы составят 806,9 млрд рублей, а дефицит — 3,8 млрд рублей.

По словам Беглова, рост производства в ряде отраслей позволяют существенно увеличить доходы и свести к минимуму дефицит бюджета. Это дает возможность направить дополнительные средства на развитие города.

Резервный фонд Правительства Северной столицы предложено увеличить на 7 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13 октября петербургский ЗакС утвердил проект городского бюджета на 2022 год

адександр беглов городской бюджет новости СПб


 

Новости партнеров
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Первый снег в Петербурге выпадет в 20 числах октября
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Мясников рассказал, почему не стоит принимать витамин C в таблетках
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Бастрыкин поручил провести повторную экспертизу по делу о странной смерти в Ленобласти
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Собчак озвучила новые детали ДТП, а ее муж Богомолов впервые отреагировал на аварию
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доходы бюджета Петербурга будут увеличены на 151 миллиард рублей
Авария на водопроводе оставила без воды жителей Волхова
Путин призвал россиян активнее прививаться от COVID
Голикова призвала россиян исключить поездки в другие регионы
За неделю ГАТИ выписала штрафов на сумму более 7 млн рублей
Зуб Джона Леннона и плавки Джеймса Бонда. Самые странные аукционные лоты
QR-код еще цветочки. Как в мире проводят кампании по вакцинации от COVID-19
Чего ковид боится как огня? Ответ ищут врачи со всего мира