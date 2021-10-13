Петербургский ЗакС утвердил проект городского бюджета на 2022 год

Петербургский ЗакС утвердил проект городского бюджета на 2022 год
Заседание парламента прошло в среду, 13 октября. Фото: Законодательное Собрание Петербурга

Депутаты ЗакСобрания в первом чтении утвердили проект бюджета города на следующий год и плановый период с 2023 по 2024 год.

Согласно проекту, доходная часть бюджета в следующем году составит 782,4 млрд рублей. Основным источником дохода станут налоги от физических лиц. Расходы планируются на уровне 962,8 млрд рублей. Дефицит городского бюджета сократили почти в 25% — с 89,7 млрд до 3,6 млрд рублей.

Проект бюджета поддержали 46 парламентариев, один воздержался и еще один высказался против. Документ приняли за основу. Основной расход средств их бюджета Петербурга направят на строительство социальных объектов, жилищные программы и открытие новых станций метрополитена.

До 2024 года планируется построить 71 школу, 128 детских садов и 21 поликлинику. В 2023 году в городе откроют три новые станции подземки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты одобрили кандидатуру Мейксина на должность вице-губернатора.

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