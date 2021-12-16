Спасатели тушили двухкомнатную квартиру на Гатчинском шоссе поздно вечером

Вечером 16 декабря в Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 21:15 мск.

На Гатчинском шоссе, в доме №8, корпуса 3, загорелась двухкомнатная квартира. В комнате площадью 12 квадратных метров происходило горение обстановки по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 21:35. Сведения о пострадавших и о причинах пожара не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на 150 «квадратов» в Выборге. Там загорелся частный дом. Местные жители заметили дым на улице Тенистая и сообщили в экстренные службы.