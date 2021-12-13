Спасатели потушили пожар на 150 «квадратов» в Выборге

В ночь на 13 декабря в Выборге в Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 03:05 мск. Местные жители заметили дым на улице Тенистая и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горел дом на общей площади 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 03:41 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.