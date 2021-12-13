Спасатели потушили пожар на 150 «квадратов» в Выборге

Спасатели потушили пожар на 150 «квадратов» в Выборге
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 13 декабря в Выборге в Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 03:05 мск. Местные жители заметили дым на улице Тенистая и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горел дом на общей площади 150 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 03:41 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Ударников врачи помогали двум пострадавшим. Там загорелась квартира на седьмом этаже. На место выехали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

выборг пожар происшествия


 

Новости партнеров
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Судороги и капельницы: опозоренная Кудрявцева слегла после инцидента на «Песне года»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар на 150 «квадратов» в Выборге
В Петербурге потеплеет до плюс одного градуса
Гинцбург заявил, что штамм «омикрон» может вытеснить «дельту»
Площадь пожара во Фрунзенском районе увеличилась до 1200 квадратных метров
Премьер Польши заявил о планах не допустить запуска «Северного потока ...
При стрельбе в центре Торонто пострадал один человек
Площадь пожара на Салова достигла 400 «квадратов»
ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен в 63 странах