Россиянам рассказали, какие выплаты они получат до конца года

Депутат, член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что россияне получат пенсии, заработную плату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия до конца этого года.

Она отметила, что все денежные выплаты производятся перед праздниками. Парламентарий напомнила также, что что выплаты пенсий за январь 2022 года были заложены в бюджет 2021 года.

«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», — приводит ее слова URA.RU.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двум категориям россиян с 1 июля изменят правила получения пенсии. С июля для подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений этим категориям будет нужно подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на госуслугах.