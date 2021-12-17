Россиянам рассказали, какие выплаты они получат до конца года

Россиянам рассказали, какие выплаты они получат до конца года
Россияне получат все положенные выплаты до конца года. Pixabay

Депутат, член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что россияне получат пенсии, заработную плату за январь, 13-ю зарплату, премии и пособия до конца этого года.

Она отметила, что все денежные выплаты производятся перед праздниками. Парламентарий напомнила также, что что выплаты пенсий за январь 2022 года были заложены в бюджет 2021 года.

«Многие граждане получают пенсию в период праздничных дней», — приводит ее слова URA.RU.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двум категориям россиян с 1 июля изменят правила получения пенсии. С июля для подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений этим категориям будет нужно подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на госуслугах.

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