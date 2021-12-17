Московская область поделилась с Ленобластью опытом переработки отходов

Московская область поделилась с Ленобластью опытом переработки отходов
Мусор. Фото: lenobl.sledcom.ru

СМИ посетили масштабный комплекс по переработке отходов «Восток», который находится в Подмосковье, в 50 километрах от Егорьевска.

Комплекс открыли три года назад. Проектировщики использовали европейский опыт. В год здесь перерабатывают 1 миллион 200 тысяч тонн отходов, сообщает lentv24.ru. Для примера, на мусорный полигон в поселке Новый свет под Гатчиной за это же время свозят семьсот тысяч тонн.

Три четверти от поставляемых отходов в комплексе в Подмосковье превращаются во вторсырье. По уникальной, безопасной для окружающей среды технологии хранятся так называемые хвосты. Не исключено, что такой же метод будет применяться на заводах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую. В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам проверки природоохранной прокуратурой по факту загрязнения почв, сотрудниками полиции изъяты транспортные средства водителей.

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Московская область поделилась с Ленобластью опытом переработки отходов
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