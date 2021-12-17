Дрозденко рассказал, как решить проблему с обманутыми дольщиками

Дрозденко рассказал, как решить проблему с обманутыми дольщиками
Александр Дрозденко. Фото: Администрация Ленинградской области

К губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась одна из обманутых дольщиков, пострадавшая в результате деятельности компании «Петрострой».

По словам женщины, она приобрела квартиру в ЖК «Чистый Ручей», но обещанное жилье так и не получила.

Глава 47-го региона отметил, что в отношении застройщика возбуждено уголовное дело. По его словам, прокуратура совместно с правительством области активно работает по поиску активов компании и привлечению средств на достройку домов.

«Обязательно дома будут достроены, а в ряде случаев выплачена компенсация», – приводит его слова Online47.

Накануне Дрозденко заявил, что «основная задача по каждому дому – определить схему достройки или выплату компенсации».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дольщики компании «Петрострой» сегодня, 27 марта, приняли участие в согласованном митинге во Всеволожске. Они вышли на улицы, чтобы требовать достройки проблемного жилья.

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