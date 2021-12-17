В ДТП с участием КамАЗа на трассе Сортавала пострадал один человек

На трассе «Сортавала» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа и легкового автомобиля.
Дорожный инцидент случился утром 17 декабря. Подробности рассказали в ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.
По предварительной информации, столкнулись КамАЗ со строительным краном и легковушка. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль получил сильные вмятины, а у грузовика отлетело колесо и треснуло лобовое стекло.
В результате ДТП пострадал один человек. От медицинской помощи он отказался.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.