Хуснуллин: развитие электричек решит проблемы с транспортом в Петербурге

Хуснуллин: развитие электричек решит проблемы с транспортом в Петербурге
Развитие электричек решит проблемы с транспортом в Петербурге. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Развитие электричек в городе решит некоторые проблемы с транспортом в Санкт-Петербурге, например, частично разгрузятся дороги, и пробки не будут достигать таких критических отметок.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с «Деловым Петербургом» рассказал, что думает об электричках и их развитии. По его мнению, электрички могут повысить мобильность жителей. Более 20 регионов России отмечают, что электрички в городе имеют перспективу, поэтому готовится их внедрение.

На развитие транспортной инфраструктуры Петербурга выделено 24 миллиарда рублей из бюджетного кредита. С 2023 года, когда будет предоставлена возможность, средства будут направлены на обновление парка и строительство дополнительной транспортной развязки автодороги ЗСД, которая должна улучшить транспортное сообщение на Васильевском острове. Кроме того, такой проект может позволить круглосуточно выезжать в северный и южный районы Петербурга.

На настоящий момент, по словам Хуснуллина, прорабатывается запуск проекта ВСМ в Москву для решения проблемы межрегионального сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург оценивается в 1 трлн 390, при этом потребуется выделение средств Фонда национального благосостояния в размере до 468 млрд рублей.

ВСМ ленобласть марат хуснуллин новости СПб транспорт электрички


 

Новости партнеров
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Моргенштерн обратился к «серьезным дяденькам», обвиняющим рэпера ради пиара
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Влюбленную пару облили кислотой в центре Петербурга
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хуснуллин: развитие электричек решит проблемы с транспортом в Петербурге
На выходных в Петербурге будет тепло и снежно
К маю 2024 года в Петербурге построят новую сцену МДТ за 8 млрд
В Ленобласти еще 354 человека заразились коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 1984 новых случая коронавируса
В ДТП с участием КамАЗа на трассе Сортавала пострадал один человек
Жители и гости Петербурга смогут бесплатно покататься на катке Манежной площади
В Петербурге задержали гражданина, укравшего в Узбекистане 30 тонн риса на ...