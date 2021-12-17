Хуснуллин: развитие электричек решит проблемы с транспортом в Петербурге

Развитие электричек в городе решит некоторые проблемы с транспортом в Санкт-Петербурге, например, частично разгрузятся дороги, и пробки не будут достигать таких критических отметок.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с «Деловым Петербургом» рассказал, что думает об электричках и их развитии. По его мнению, электрички могут повысить мобильность жителей. Более 20 регионов России отмечают, что электрички в городе имеют перспективу, поэтому готовится их внедрение.

На развитие транспортной инфраструктуры Петербурга выделено 24 миллиарда рублей из бюджетного кредита. С 2023 года, когда будет предоставлена возможность, средства будут направлены на обновление парка и строительство дополнительной транспортной развязки автодороги ЗСД, которая должна улучшить транспортное сообщение на Васильевском острове. Кроме того, такой проект может позволить круглосуточно выезжать в северный и южный районы Петербурга.

На настоящий момент, по словам Хуснуллина, прорабатывается запуск проекта ВСМ в Москву для решения проблемы межрегионального сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург оценивается в 1 трлн 390, при этом потребуется выделение средств Фонда национального благосостояния в размере до 468 млрд рублей.