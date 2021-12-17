Glorax планирует построить бизнес-центр в Петроградском районе Петербурга

Glorax планирует построить бизнес-центр в Петроградском районе Петербурга
Glorax планирует построить бизнес-центр в Петроградском районе Петербурга. Фото: официальный сайт Glorax

В Петроградском районе Северной столицы девелопер Glorax построит бизнес-центр с офисами класса А+. Общая площадь центра составит 31,1 тысячи квадратных метров.

На набережной Адмирала Лазарева, 11 Glorax теперь арендует здание с площадью 20,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте компании. Разрешение на строительство и выход на площадку компания планирует в 2022 году. Архитектурная концепция бизнес-центра разработана британским бюро John McAslan + Partners.

«Фасад девятиэтажного здания будет выполнен из стекла. На первом этаже разместится эффектное двухсветное лобби, часть помещений будет отведена под ресторан, кафе и другую необходимую инфраструктуру», — сообщается на сайте Glorax.

Отмечается, что бизнес-центр станет первым проектом направления, в рамках которого девелопер будет возводить офисы класса А+. Инвестиционный портфель проектов компании составляет, по собственным данным, около 3 миллионов квадратных метров. Glorax Development работает в Петербурге, Москве и Подмосковье.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга выделено 24 миллиарда рублей из бюджетного кредита.

Glorax Development бизнес-центр ленобласть новости СПб строительство


 

Новости партнеров
Стал известен самый востребованный писатель в России
Стал известен самый востребованный писатель в России
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Охранник из Колпино, расправившийся с юной любовницей, за решеткой долго не задержится
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Актриса Наталия Филиппова ушла из жизни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Glorax планирует построить бизнес-центр в Петроградском районе Петербурга
Хуснуллин: развитие электричек решит проблемы с транспортом в Петербурге
На выходных в Петербурге будет тепло и снежно
К маю 2024 года в Петербурге построят новую сцену МДТ за 8 млрд
В Ленобласти еще 354 человека заразились коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 1984 новых случая коронавируса
В ДТП с участием КамАЗа на трассе Сортавала пострадал один человек
Жители и гости Петербурга смогут бесплатно покататься на катке Манежной площади