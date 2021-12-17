Glorax планирует построить бизнес-центр в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Северной столицы девелопер Glorax построит бизнес-центр с офисами класса А+. Общая площадь центра составит 31,1 тысячи квадратных метров.

На набережной Адмирала Лазарева, 11 Glorax теперь арендует здание с площадью 20,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте компании. Разрешение на строительство и выход на площадку компания планирует в 2022 году. Архитектурная концепция бизнес-центра разработана британским бюро John McAslan + Partners.

«Фасад девятиэтажного здания будет выполнен из стекла. На первом этаже разместится эффектное двухсветное лобби, часть помещений будет отведена под ресторан, кафе и другую необходимую инфраструктуру», — сообщается на сайте Glorax.

Отмечается, что бизнес-центр станет первым проектом направления, в рамках которого девелопер будет возводить офисы класса А+. Инвестиционный портфель проектов компании составляет, по собственным данным, около 3 миллионов квадратных метров. Glorax Development работает в Петербурге, Москве и Подмосковье.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга выделено 24 миллиарда рублей из бюджетного кредита.