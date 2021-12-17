Владимир Путин: «Важно не куда идти на свидание, а с кем»

Владимир Путин: &#171;Важно не куда идти на свидание, а с кем&#187;
Президент России Владимир Путин решил дать совет, как правильно ходить на свидание. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин решил дать совет, как правильно ходить на свидание.

Во время осмотра специальной выставки Агентства стратегических инициатив в формате «7 станций» Владимир Путин пошутил по поводу свиданий. Участникам конференции он заявил, что важнее, не куда идти на свидание, а с кем. Об этом сообщает «АБН».

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева показала президенту стенд, на котором изображены пути решения ситуаций, сложившихся в жизни россиян. Президента поинтересовался, а есть ли на стенде потребности жителей России. На это Светлана Чупшева ответила, что здесь есть вся информация, вплоть до того, куда пойти на свидание. Тут Владимир Путин высказал мысль, что самое важное не то, куда пойти на свидание, а то, кто в этот момент будет рядом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 декабря на Новом Арбате прошло заседание наблюдательного и экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Агентство стратегических инициатив владимир путин президент россии Россия свидание


 

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