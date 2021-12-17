Изменение ЕКП позволит горожанам возвращать некоторые деньги при оплате ЖКУ

Изменение ЕКП позволит горожанам возвращать некоторые деньги при оплате ЖКУ
Изменение ЕКП позволит горожанам возвращать некоторые деньги при оплате ЖКУ. Фото: https://vk.com/ekpcard

Изменения единой карты петербуржца. которые, в частности, коснутся цены за проезд, позволят получить кешбэк за оплату ЖКУ.

Из всех изменений, которые коснутся ЕКП, возвращение некоторой части денег при оплате «коммуналки», — одна из самых приятных. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также по единой карте петербуржца отмечается понижение стоимости на проезд в метро, которая составит 35 рублей. Кроме того, при оплате ЕКП, загруженной в смартфон через Pay-приложение, стоимость поездки составит всего 31 рубль.

Система накоплений при оплате коммунальных услуг начнет действовать в начале 2022 года. Такая система будет давать начисление в размере 4% от каждой операции, но не более 300 рублей в месяц. Обязательное правило — оплата через приложение «Привет, Мир!».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по тарифам утвердил новую стоимость проезда в метро и наземном транспорте Петербурга. Так, «гостевой» тариф в метро подорожает на пять рублей.

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