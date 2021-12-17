Изменение ЕКП позволит горожанам возвращать некоторые деньги при оплате ЖКУ

Изменения единой карты петербуржца. которые, в частности, коснутся цены за проезд, позволят получить кешбэк за оплату ЖКУ.

Из всех изменений, которые коснутся ЕКП, возвращение некоторой части денег при оплате «коммуналки», — одна из самых приятных. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также по единой карте петербуржца отмечается понижение стоимости на проезд в метро, которая составит 35 рублей. Кроме того, при оплате ЕКП, загруженной в смартфон через Pay-приложение, стоимость поездки составит всего 31 рубль.

Система накоплений при оплате коммунальных услуг начнет действовать в начале 2022 года. Такая система будет давать начисление в размере 4% от каждой операции, но не более 300 рублей в месяц. Обязательное правило — оплата через приложение «Привет, Мир!».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что комитет по тарифам утвердил новую стоимость проезда в метро и наземном транспорте Петербурга. Так, «гостевой» тариф в метро подорожает на пять рублей.