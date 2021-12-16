В 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте

В 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В 2022 году изменятся цены в петербургском метрополитене и наземном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В четверг, 16 декабря, комитет по тарифам утвердил новую стоимость проезда в метро и наземном транспорте Северной столицы. Так, «гостевой» тариф в метро подорожает на пять рублей. Аналогичная ситуация произойдет и в наземном транспорте города.

С первого января 2022 года цена «гостевого» тарифа с 60 рублей поднимется до 65, а трамваи, автобусы и троллейбусы подорожают до 60 рублей. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на председателя комитета по тарифам Дмитрия Коптина.

На пресс-конференции в Доме журналиста Коптин отметил, что по «Подорожнику» стоимость поездки также станет больше. Вместо 41 рубля будет необходимо быть готовым отдать 45 рублей в метро, а в наземном транспорте — вместо 36 рублей 40. Месячные проездные билеты станут дороже на 4%, — средняя стоимость одной поездки составит 31 рубль в наземном транспорте и 33 рубля в метро.

Однако, вместе с этим в Петербурге планируют ввести пересадочный тариф, действующий в течение часа. Стоимость первой поездки по нему составит 40 рублей, а вот второй уже всего 10. Следующие за ними поездки будут бесплатными. Тариф планируют ввести с 1 февраля 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве проезд по билету «Единый» будет стоить 61 рублей, ранее цена составляла 60 рублей. При этом, поменяется и стоимость билета на две поездки — 122 рублей.