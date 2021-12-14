В Москве увеличится на рубль стоимость проезда в транспорте

В Москве повысят стоимость проезда на общественном транспорте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Москве повысят стоимость проезда на общественном транспорте. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Департамент транспорта Москвы объявил об изменениях на цену проезда в общественном транспорте по некоторым тарифам.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Теперь проезд по билету «Единый» будет стоить 61 рублей, ранее цена составляла 60 рублей. При этом, поменяется и стоимость билета на две поездки — 122 рублей.

«Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на +4 рубля», —указывается в сообщении.

Кроме того, иной станет и стоимость абонементов на 30 и 90 дней. Цена вырастет чуть более чем на один рубль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы почти на треть реже стали платить за проезд наличкой.