В Гатчине задержали мужчину, сбежавшего из психоневрологического интерната

В Гатчине задержали мужчину, сбежавшего из психоневрологического интерната
Мужчину задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Мужчину сначала доставили в отделение полиции, а затем в учреждение.

В Ленинградской области поймали мужчину, который самовольно покинул психоневрологический интернат. Его нашли сотрудники Росгвардии, о чем сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО».

Известно, что у мужчины диагностированы психологические заболевания. Он по непонятной причине покинул учреждение на Рощинской улице в Гатчине. Была составлена ориентировка, благодаря которой пациента идентифицировали сотрудники правоохранительных органов.

Росгвардейцы поймали мужчину и передали полицейским.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан мужчина в женской одежде, совершивший развратные действия.

гатчина новости СПб росгвардия


 

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