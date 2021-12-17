Лепс опроверг слухи о принудительной госпитализации

Певец отметил, что у него случился гипертонический кризис.

Певец Григорий Лепс, взволновавший общественность новостью о своей госпитализации, наконец вышел на связь с поклонниками. Он заверил, что переживать не о чем, так как с ним ничего серьезного не произошло. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте звезды.

Лепс отметил, что случился гипертонический кризис – не очень сильный, но артист решил на всякий случая лечь в больницу. Врачи не нашли причин, по которым стоило бы волноваться за жизнь певца.

«Такое просто бывает, человек срывается. Слишком сильное физическое напряжение, много работы я делал, чтобы быть на плаву и петь новые песни. Это не так просто, как кажется. Мне уже не двадцать лет»,

– рассказал Григорий.

Напоминаем, что слухам о госпитализации предшествовала новость о расставании Лепса с женой Анной Шаплыковой. Инициатором расставания стала женщина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепс планирует мирно расстаться с супругой: они поделят многомиллионное богатство.