Лепс планирует мирно расстаться с супругой: они поделят многомиллионное богатство

Инициатором развода стала именно жена артиста.

Певец Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой. На данный момент известно, что их расставание – обоюдное решение. Инициатором разрыва стала именно супруга артиста. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что большая часть доходов Лепса связана с концертной деятельностью. Только за прошлый год он заработал более 160 миллионов рублей. Также супруги владеют ювелирным домом и брендом элитной оптики. Лепс и его жена имеют квартиру в центре Москвы и целый автопарк.

Как именно решится вопрос с разделом имущества, пока не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пиарщик Лепса прокомментировал слухи о разводе певца после 20 лет брака.