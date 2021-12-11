Пиарщик Лепса прокомментировал слухи о разводе певца после 20 лет брака

Он отказался говорить что-то конкретное о происходящем.

Пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал слухи о разводе артиста с женой Анной Шаплыковой. Супруги вместе уже 20 лет, так что новость об их расставании стала сенсацией. Об этом пишет телеканал «360».

«Подсказывать не буду. Я не комментирую слухи»,

— заявил Урюпин.

Он добавил, что не понимает, зачем что-то у него спрашивать, если собеседники «сами знают лучше».

Напоминаем, что дело о расторжении брака уже находится на рассмотрении. Заявление в суд подала Шаплыкова, его зарегистрировали 16 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Максим Виторган поделился, почему после развода с Собчак он стал встречаться с Нинидзе.