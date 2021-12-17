Богомолов заявил, что не доверяет Собчак

Богомолов заявил, что не доверяет Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak

Режиссер пояснил, что он предпочитает решать все свои проблемы самостоятельно.

Театральный режиссер Константин Богомолов признался, что не доверяет жене Ксении Собчак. Такое заявление он сделал в интервью Ирине Безруковой на YouTube-канале «Начало».

Богомолов отметил, что редко может поделиться с кем-то своими проблемами. Он предпочитает разбираться с ними самостоятельно.

«Это моя скорее проблема, что я не доверяю. Потому что близкий человек может испытывать радость и помочь мне, выслушать меня. Я над этим работаю»,

— отметил Богомолов.

Константин признался, что после знакомства с Ксенией ему стало проще открываться. Он назвал телеведущую очень женственной, прекрасной женой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Максим Виторган поделился, почему после развода с Собчак он стал встречаться с Нинидзе.

доверие константин богомолов ксения собчак отношения


 

Новости партнеров
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Охранник бара на Рубинштейна не пускал петербурженку домой
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Охтинский мыс ждет туристов
Охтинский мыс ждет туристов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Богомолов заявил, что не доверяет Собчак
Лепс опроверг слухи о принудительной госпитализации
Пожар на «Северной верфи» удалось локализовать
Песков пошутил про Путина, который смотрит тик-токи
«Это беспредел»: Розенбаум в шоке от уборки улиц в Петербурге
Стало известно, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи»
СК начал проверку из-за пожара на «Северной верфи»
К горящему корвету в Петербурге приехал полпред президента