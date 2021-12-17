Богомолов заявил, что не доверяет Собчак

Режиссер пояснил, что он предпочитает решать все свои проблемы самостоятельно.

Театральный режиссер Константин Богомолов признался, что не доверяет жене Ксении Собчак. Такое заявление он сделал в интервью Ирине Безруковой на YouTube-канале «Начало».

Богомолов отметил, что редко может поделиться с кем-то своими проблемами. Он предпочитает разбираться с ними самостоятельно.

«Это моя скорее проблема, что я не доверяю. Потому что близкий человек может испытывать радость и помочь мне, выслушать меня. Я над этим работаю»,

— отметил Богомолов.

Константин признался, что после знакомства с Ксенией ему стало проще открываться. Он назвал телеведущую очень женственной, прекрасной женой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер Максим Виторган поделился, почему после развода с Собчак он стал встречаться с Нинидзе.