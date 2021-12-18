Жена Семака раскрыла секрет ее 13-летнего брака

Анна призвала людей быть мудрее и терпимее – тогда могут получиться хорошие отношения.

Жена тренера ФК «Зенит» Анна Семак рассказала, как ей удается сохранять брак на протяжении 13 лет. Она поделилась своим секретом в Instagram.

Анна считает, что в отношения важно не пытаться доказать свою правду второй половинке. Жена Семака уверена, что так могут поступать только мудрые люди.

«Близость — это не встроенное приложение, это награда за общий труд. Учитесь уступать. В семейной жизни доказать свою правду — то же самое, что доказать теорему перед курами. Прав тот, кто мудр»,

— пояснила Анна.

Она призвала научиться брать паузы, чтобы было время все обдумать. Только в таком случае удастся принять взвешенное решение.

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