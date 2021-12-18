Путин пошутил о своем плохом почерке

Президент отметил, что сам порой не может разобрать то, что написал.

Президент России Владимир Путин считает, что у него не очень хороший почерк. Политик отметил, что он иногда сам не может понять, что именно написал. Шутку президента приняли с восторгом.

Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей признался, что не может разобрать собственный почерк. Он старался конспектировать выступление спикера, но теперь не знает, как понять, что записал.

«Царапал, царапал, не всегда могу разобрать, что сам нацарапал»,

— пошутил президент России после неловкой паузы.

Зал громко зааплодировал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о пяти школьных предметах СССР, исчезнувших из программы.