Пожар на «Северной верфи» удалось локализовать

Пожар на «Северной верфи» удалось локализовать
Очевидцы выложили горящий корабль. Фото: скриншот ДТП И ЧП Санкт-Петербург

В ликвидации возгорания участвовали 168 спасателей и 42 единицы спецтехники.

В Санкт-Петербурге удалось локализовать пожар на строящемся корвете. Об этом 17 декабря сообщили в ГУ МЧС по городу. Инцидент произошел на территории «Северной верфи». Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета. В результате инцидента пострадали два спасателя – оба находятся в больнице. Один получил травмы средней тяжести, а другой – легкой.

Проверку уже проводят прокуратура и Следственный комитет. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.

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