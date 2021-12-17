Пожар на «Северной верфи» удалось локализовать

В ликвидации возгорания участвовали 168 спасателей и 42 единицы спецтехники.

В Санкт-Петербурге удалось локализовать пожар на строящемся корвете. Об этом 17 декабря сообщили в ГУ МЧС по городу. Инцидент произошел на территории «Северной верфи». Огнем было охвачено примерно 800 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 168 спасателей и 42 расчета. В результате инцидента пострадали два спасателя – оба находятся в больнице. Один получил травмы средней тяжести, а другой – легкой.

Проверку уже проводят прокуратура и Следственный комитет. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как себя чувствуют пожарные, пострадавшие на «Северной верфи». Их госпитализировали в ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» МЧС России.