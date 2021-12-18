В Пулково утром в субботу нет задержанных рейсов

В Пулково утром в субботу нет задержанных рейсов
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В субботу, 18 декабря, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали иностранца, пытавшегося попасть в страну по паспорту брата-близнеца. Во время пограничного контроля выяснилось, что гражданин одной из бывших советских республик, которому закрыли въезд в Россию еще в 2019 году, пытается пройти по паспорту брата. По факту попытки незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело.

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