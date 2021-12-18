В домах ЖК «Новая Охта» отключили свет из-за ошибки рабочих

Жители домов остались без света на несколько часов. Фото: скриншот "ЖК Новая Охта. Жители"

Жители домов остались без света на несколько часов. Фото: скриншот "ЖК Новая Охта. Жители"

Жителей жилого комплекса «Новая Охта на речке» в Петербурге оставили без света накануне вечером, 17 декабря.

Об этом сообщается в группе «ЖК Новая Охта. Жители». Электричество полностью отключилось в некоторых домах в 21:30. На месте работали специалисты «Ленэнерго». Они предположили, что причиной блэкаута стало повреждение основного кабеля питания электроэнергии.

Из-за отсутствия электричества на территории ЖК остановилась работа канализационной насосной станции. Также были проблемы с подачей воды и теплоснабжением в домах. В «Новую Охту» в связи с этим вызвали аварийную службу «Водоканала».

В пресс-службе «Ленэнерго» сообщили, что линия электропередачи была повреждена из-за несанкционированных земельных работ посторонней компании. Об этом пишет «Фонтанка».

Дома перевели на резервное подключение к часу ночи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу дома Центрального района Петербурга остались без света.